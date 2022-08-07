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7 часов назад

Дожди размыли Долину Смерти в США, заперев внутри сотни туристов

Газета.Ru

В Национальном парке «Долина Смерти», расположенном в Калифорнии, сотни туристов оказались заперты из-за внезапных дождей, которые вызвали сход селей, заблокировавших дорогу, сообщает Associated Press со ссылкой на руководство местных отелей.

Дожди размыли Долину Смерти в США, заперев внутри сотни туристов
Фото: Газета.руГазета.ру

В пятницу, 6 августа, в регионе выпал 371 мм осадков — это 75% от годовой нормы осадков в Долине Смерти, где расположен одноименный национальный парк. Пострадавших в результате дождей и последующего схода селей нет.

Тем не менее, на площади 1,3 млн гектар дорожное полотно во многих местах оказалось заблокировано. К эвакуации туристов были привлечены вертолеты военно-морских сил США и Калифорнийского дорожного патруля. Они обследуют также отдаленные участки трасс, проходящих по национальному парку.

Работники местных отелей рассказали, что впервые видят настолько резкое повышение уровня воды. Первые этажи многих отелей оказались затоплены вместе с имуществом туристов.

Долина Смерти — одно из самых жарких и засушливых мест Западного полушария.

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