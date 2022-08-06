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56 минут назад

Пассажирам самолетов рассказали, зачем экипаж просит поднимать жалюзи на иллюминаторах

runews24.ru

Пилот British Airways рассказал, почему пассажиров самолетов просят открыть жалюзи иллюминаторов при взлете и посадке.

Пассажирам рассказали, зачем экипаж просит поднимать жалюзи
Фото: runews24.rurunews24.ru

Пассажирам самолетов рассказали, зачем экипаж просит поднимать жалюзи на иллюминаторах. Для многих путешественников это процедура весьма некомфортна, но, по словам пилота, жизненно необходима.

В салоне авиалайнера при закрытых иллюминаторах создается особое комфортное освещение. И глаза пассажиров должны будут привыкнуть к уровню света за пределами самолета.

Особенно это важно при экстренных ситуациях, когда требуется быстро покинуть борт.

А для персонала стюардов и стюардесс открытые иллюминаторы дают необходимый обзор, чтобы во время аварийной ситуации можно было сориентироваться и направить пассажиров.

Источник: https://runews24.ru/tourism/06/08/2022/564733c1678629a98b1f7e8750527ea9

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