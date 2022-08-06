Около 15% россиян отказались от отпуска из-за опасения русобофии

27% путешественников не хотят переплачивать за отдых из-за поднявшихся цен и трудностями с логистикой. Ведь небо почти над всей Европой сейчас закрыто. 15% туристов, по данным сервиса Calltouch, опасаются проявлений русофобии другими отдыхающими.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Только 9% планируют выезд за рубеж. Отмечается, что и эти смельчаки в основном выбирают традиционно лояльные к россиянам страны Египет, Турцию, ОАЭ и Таиланд.