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2 часа назад

Около 15% россиян отказались от отпуска за границей из-за опасения русобофии

runews24.ru

27% путешественников не хотят переплачивать за отдых из-за поднявшихся цен и трудностями с логистикой. Ведь небо почти над всей Европой сейчас закрыто. 15% туристов, по данным сервиса Calltouch, опасаются проявлений русофобии другими отдыхающими.

Около 15% россиян отказались от отпуска из-за опасения русобофии
Фото: runews24.rurunews24.ru

Только 9% планируют выезд за рубеж. Отмечается, что и эти смельчаки в основном выбирают традиционно лояльные к россиянам страны Египет, Турцию, ОАЭ и Таиланд.

Еще 35% опрошенных заявили, что собираются как следует отдохнуть за городом на даче, 31% собираются дать шанс Югу России, а 24% сообщили, что предпочтут остаться дома.

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