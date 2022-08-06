На популярном азиатском курорте застряли десятки тысяч туристов

Около 80 тысяч туристов застряли на острове Хайнань из-за введенного в Китае режима изоляции. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Отмечается, что на популярном азиатском курорте в городе Санья 4 августа ввели локдаун из-за распространения коронавируса. Медицинские службы зафиксировали 229 случаев COVID-19. В результате власти прекратили продажу железнодорожных билетов, а также отменили все рейсы в этом направлении.

Как стало известно, десятки тысяч путешественников пока не могут покинуть город. Ограничения перестанут действовать для туристов лишь после того, как они в течение недели пять раз сдадут ПЦР-тест и получат отрицательные результаты.

Уточняется, что отели в период локдауна предложили туристам 50-процентную скидку.

Сообщается, что Китай — одна из немногих стран, придерживающаяся политики «нулевой терпимости» к COVID-19. Антиковидные ограничения в государстве считаются самыми жесткими в мире: даже при невысоких показателях заболеваемости на карантин закрываются целые районы и города.