Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+28° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
47 минут назад

Врач Бручиков составил список полезных лекарств для поездок с детьми

Слово и Дело

Путешествие с ребенком может обернуться неприятными последствиями для организма маленького туриста. Чтобы избежать такой ситуации, врач Константин Бручиков порекомендовал положить в аптечку несколько препаратов.

Врач Бручиков составил список полезных лекарств для поездок с детьми
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В первую очередь стоит позаботиться о комфорте юного путешественника во время передвижения. Для этого подойдут средства от укачивания. Как правило, для покупки таких препаратов рецепт не требуется. Не стоит забывать и о лекарствах, которые нужны конкретному ребенку.

Если же родители планируют длительную поездку, то важно собрать аптечку со всеми необходимыми составляющими. В первую очередь нельзя забывать о жаропонижающем. Кроме того, в путешествиях у детей нередко возникают аллергические реакции. В таких случаях потребуются антигистаминные препараты. Среди важных лекарств – капли для ушей и носа, перекись и бинты.

Бручиков отметил, что помимо лекарственных препаратов стоит взять с собой нужное количество жидкости. А вот в сладостях ребенка лучше ограничить. Лакомства вызывают тошноту.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители