Врач Бручиков составил список полезных лекарств для поездок с детьми

Путешествие с ребенком может обернуться неприятными последствиями для организма маленького туриста. Чтобы избежать такой ситуации, врач Константин Бручиков порекомендовал положить в аптечку несколько препаратов.

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В первую очередь стоит позаботиться о комфорте юного путешественника во время передвижения. Для этого подойдут средства от укачивания. Как правило, для покупки таких препаратов рецепт не требуется. Не стоит забывать и о лекарствах, которые нужны конкретному ребенку.

Если же родители планируют длительную поездку, то важно собрать аптечку со всеми необходимыми составляющими. В первую очередь нельзя забывать о жаропонижающем. Кроме того, в путешествиях у детей нередко возникают аллергические реакции. В таких случаях потребуются антигистаминные препараты. Среди важных лекарств – капли для ушей и носа, перекись и бинты.