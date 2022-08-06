Россияне сравнили Абхазию с Турцией и назвали принципиальные отличия

Российские туристы сравнили Абхазию с Турцией и рассказали, чего не хватает республике для соперничества с популярным зарубежным курортом. Об этом сообщает портал Tourdom.

Так, путешественники пришли к выводу, что принципиальные отличия заключаются в отсутствии такого же теплого моря, как Средиземное, туалетов на пляже, качественного сервиса в гостиницах, магазинах и других общественных местах, а также развитой инфраструктуры.

Россияне также считают, что привлечь как можно больше туристов можно, если построить в Абхазии новые отели, соответствующие стандартам.

При этом некоторые туристы отметили в своих комментариях, что республика им нравится такой, какая она есть сейчас: с гостеприимными местными жителями и первозданной природой.