Врач рассказал, как сохранить здоровье во время путешествия

Летом многие берут отпуск. Кто-то предпочитает путешествовать не далеко от дома, некоторые, наоборот, отправляются в длительные поездки. Свои рекомендации отдыхающим дал врач.

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Во время путешествий не нужно резко менять привычное питание, чтобы избежать проблем с пищеварением, советует главврач Клиники семейной медицины Андрей Владимирович Зуб. Важно тщательно мыть фрукты и овощи.

Пить воду можно только бутилированную. Ее стоит брать с собой на экскурсии и прогулки. Необходимо постоянно помнить о водном балансе.

С собой в дорогу нужно взять некоторые лекарства, они могут пригодиться. Доктор рекомендует препараты, которые вы регулярно употребляете, брать с запасом на день. Кроме этого, в аптечку следует положить жаропонижающие/обезболивающие и антигистаминные средства, перевязочный материал, глазные капли, антисептики, а также препараты для выпаивания и восстановления электролитов. Не стоит забывать о репеллентах и солнцезащитных средствах.

При этом важно внимательно ознакомиться с противопоказаниями, возрастными ограничениями, условиями хранения и сроками годности препаратов.