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25 минут назад

Туристы застряли в аэропорту Домодедово вместо отдыха на Мальдивах

TourDom

С редакцией TourDom.ru связались туристы, которые не смогли вылететь вчера из Домодедово в Бахрейн, чтобы сделать там пересадку и попасть на Мальдивы. Больше 20 человек не пустили на рейс GF 015. Туристы до сих пор ждут решения вопроса в аэропорту.

Туристы застряли в аэропорту Домодедово
Фото: TourDomTourDom

По словам Вадима, он с супругой купили тур на Мальдивы. Вчера пара приехала в аэропорт, прошла регистрацию на рейс авиакомпании Gulf Air. Когда пришло время посадки на борт, туристов, которые должны были добраться до Мале с пересадкой в Бахрейне, не пустили в самолет. По словам источника, поводом для отказа в посадке послужило «превышение максимальной взлетной массы». Регистрационные талоны не аннулировали и на руках документов о том, что россиянам не разрешили попасть на рейс, нет. Путешественники пытались связаться с представителями туроператора, однако, по словам застрявших в аэропорту туристов, на горячей линии им предложили самостоятельно решать вопрос с перевозчиком. Несостоявшихся пассажиров рейса отвезли в отель только в 2 часа ночи. Туристы рассказали, что за все время ожидания им не предложили ни воды, ни еды. Это, конечно, некритично, но тоже играет роль. Сейчас, по словам Вадима, они снова в аэропорту и ждут поступления какой-либо информации.

Также туристы рассказали, что они написали заявление в полицию из-за сложившейся ситуации. Рейс GF 015 отправился из столичного аэропорта в 17:45. По всей видимости, задержка вылета связана с тем, что 21 человеку отказали в посадке на борт.

Редакция направила запрос туроператору, но ответ пока не поступил.

Новости путешествий,Аэропорт Домодедово,
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