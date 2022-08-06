Туристы застряли в аэропорту Домодедово

С редакцией TourDom.ru связались туристы, которые не смогли вылететь вчера из Домодедово в Бахрейн, чтобы сделать там пересадку и попасть на Мальдивы. Больше 20 человек не пустили на рейс GF 015. Туристы до сих пор ждут решения вопроса в аэропорту.

По словам Вадима, он с супругой купили тур на Мальдивы. Вчера пара приехала в аэропорт, прошла регистрацию на рейс авиакомпании Gulf Air. Когда пришло время посадки на борт, туристов, которые должны были добраться до Мале с пересадкой в Бахрейне, не пустили в самолет. По словам источника, поводом для отказа в посадке послужило «превышение максимальной взлетной массы». Регистрационные талоны не аннулировали и на руках документов о том, что россиянам не разрешили попасть на рейс, нет. Путешественники пытались связаться с представителями туроператора, однако, по словам застрявших в аэропорту туристов, на горячей линии им предложили самостоятельно решать вопрос с перевозчиком. Несостоявшихся пассажиров рейса отвезли в отель только в 2 часа ночи. Туристы рассказали, что за все время ожидания им не предложили ни воды, ни еды. Это, конечно, некритично, но тоже играет роль. Сейчас, по словам Вадима, они снова в аэропорту и ждут поступления какой-либо информации.