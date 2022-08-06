Туристы из Австрии потеряли багаж дважды за отпуск

Cемье из четырех жителей Вены, задумавшей посетить Лазурный берег Франции, изрядно подпортили жизнь работники аэропорта в Афинах. Как туристы оказались в Греции? Сейчас расскажем.

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Первоначально, чтобы добраться в Марсель из австрийской столицы, путешественники планировали совершить пересадку в Мюнхене, пишет Kronen Zeitung. Однако рейс из Вены в Германию отменили. Семье пришлось искать новые маршруты, а самый простой – самолетом до Парижа, а далее поездом – оказался недоступным из-за забастовок французских железнодорожников. В итоге пришлось лететь не самым удобным стыковочным рейсом через Афины. Путь неблизкий, но конечная точка должна быть достигнута.

После долгого пути семья приземлилась во Франции. Чего нельзя сказать о четырех чемоданах. Они до Марселя не долетели. Отказываться от отдыха никто был не намерен, а всё, что для него необходимо, – от предметов гигиены до одежды – семья вынуждена была купить во Франции.

Багаж не нашелся ни за две недели отдыха, ни после возвращения домой. Вместо чемоданов лишь извинения представителя авиакомпании. По его словам, работники аэропорта в Греции считают, что выполнили свои обязательства по перевозке багажа.