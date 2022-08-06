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1 час назад

Роспотребнадзор предупредил россиян о «зуде купальщика»

РИА "ФедералПресс"

Сотрудник Роспотребнадзора Алексей Худобородов рассказал о церкариозе. В народе это заболевание больше известно как «зуд купальщика». Специалист объяснил, как избежать заражения.

Роспотребнадзор предупредил россиян о «зуде купальщика»
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Необходимо избегать купания в водоемах со стоячей водой, заросшей тиной, а также не стоит заходить в воду, где плавают утки, поскольку эти водоплавающие птицы часто заражены паразитами», – сказал он.

Как пояснил Худобородов в разговоре радио Sputnik, «зуд купальщика» вызывают паразиты. Это аллергическая реакция, которая выглядит как мелкая зудящая красная сыпь на коже. Водоем может быть зараженным, даже если он выглядит вполне чистым.

На этот случай специалист дал несколько советов, как избежать заражения церкариозом. Во-первых, не следует заходить в воду при наличии повреждений на коже или при простуде, когда ослаблен иммунитет. Во-вторых, во время купания нельзя глотать попавшую в рот воду – вместе с ней в организм могут попасть болезнетворные микроорганизмы. В-третьих, сразу после купания прямо на пляже необходимо ополоснуться чистой водой. Можно использовать питьевую воду из бутылки.

Новости путешествий,Алексей Худобородов,Роспотребнадзор,
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