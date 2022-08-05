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1 час назад

Россияне массово устремились на любимый курорт богачей на Новый год

Lenta.ru

Российские туристы начали массово раскупать туры на Мальдивы на Новый год и зимние каникулы. Об этом сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, пишет «Интерфакс».

Россияне массово устремились на Мальдивы на Новый год
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что данное направление остается популярным последние два года, поскольку страна быстрее остальных открылась после пандемии летом 2020 года.

По словам Тюриной, россияне массово устремились на любимый курорт богачей из-за того, что «Аэрофлот» уже сделал возможным бронирование билетов на зиму. С 30 октября авиаперевозчик планирует выполнять рейсы ежедневно.

Как стало известно, стоимость туров начинается от 450 тысяч рублей на двоих, при этом 140 тысяч рублей приходится на перелет в эконом-классе. В туристической отрасли отметили, что стоимость билетов в бизнес-класс превышает миллион, однако, несмотря на высокую стоимость, их быстро раскупают.

Новости путешествий,Ирина Тюрина,Российский союз туриндустрии,Аэрофлот,
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