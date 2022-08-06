Перечислены самые популярные страны для туризма у россиян

«Более 60 процентов тех, кто путешествует за границу, едут в Турцию. Потому что туда есть рейсы из регионов, есть различные программы, в том числе: Москва — Сочи — Стамбул — Анталья — Бодрум. Это направление забирает основную массу туристов. К осени будет дополнительно Юго-Восточная Азия: Таиланд, Вьетнам и так далее. Направлений не много, тем не менее они заполняются, в том числе на сентябрь и дальше», — рассказал Барзыкин.