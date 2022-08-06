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1 час назад

Перечислены самые популярные страны для туризма у россиян

Lenta.ru

Турция остается самой популярной страной для туризма у россиян, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил основные популярные направления.

Перечислены самые популярные страны для туризма у россиян
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Более 60 процентов тех, кто путешествует за границу, едут в Турцию. Потому что туда есть рейсы из регионов, есть различные программы, в том числе: МоскваСочиСтамбулАнтальяБодрум. Это направление забирает основную массу туристов. К осени будет дополнительно Юго-Восточная Азия: Таиланд, Вьетнам и так далее. Направлений не много, тем не менее они заполняются, в том числе на сентябрь и дальше», — рассказал Барзыкин.

Краснодарский край

Вице-президент РСТ отметил, что, несмотря на популярность Турции, внутренний туризм, а именно отдых в Краснодарском крае, предпочитает большая часть россиян.

«Весь Краснодарский край примет в этом году где-то 16 миллионов туристов. Турция, думаю, чуть больше 3 миллионов. Цифры несоизмеримы. Ну и условия разные — разные продукты, разные сегменты», — сообщил он.

Направления для россиян

5 августа появилась информация, что Эфиопия возобновит прямое авиасообщение с Россией 23 августа. Об этом заявил посол страны Алемайеху Тегену. По его словам, авиакомпания Ethiopian Airlines будет выполнять до трех рейсов в неделю. Тегену считает, что это обеспечит массовый интерес россиян к путешествиям в Эфиопию.

Ранее стало известно, что россияне совершили более 8,4 миллиона поездок за границу за первые шесть месяцев 2022 года. В топ-10 стран для путешествий вошли: Турция, ОАЭ, Египет, Доминикана, Мальдивы, Израиль, Сербия, Венгрия, Куба и Катар.

Новости путешествий,Юрий Барзыкин,Российский союз туриндустрии,
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