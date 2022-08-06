Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Блогера выдворили с Бали из-за клеветы в соцсетях

Lenta.ru

Немецкого тревел-блогера выдворили с Бали из-за распространения клеветы о местном аэропорте Денпасар. Об этом пишет газета Indonesia Expat.

Блогера выдворили с Бали из-за клеветы в соцсетях
Фото: Lenta.ruLenta.ru

29 июля автор блога о путешествиях Себастьян Пауэлл (Sebastian Powell) написал в соцсетях пост, в котором раскритиковал авиагавань из-за длинных очередей на паспортном контроле.

«Я прождал пять часов! Разве это приемлемо для такого популярного туристического направления?» — возмутился он и назвал аэропорт «кошмаром».

Кроме того, автор призвал читателей отказаться от поездок на Бали до тех пор, пока ситуация с длительным ожиданием не улучшится.

Данный пост быстро стал вирусным, и через пару дней на него обратило внимание местное правительство. С помощью камер видеонаблюдения власти Бали выяснили, что Пауэлл провел в очередях вовсе не пять часов, как он написал в блоге, а один час и три минуты.

В итоге министерство юстиции и прав человека аннулировало туристическую визу блогера и попросило его покинуть остров в течение 30 дней.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители