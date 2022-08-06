Блогера выдворили с Бали из-за клеветы в соцсетях

Немецкого тревел-блогера выдворили с Бали из-за распространения клеветы о местном аэропорте Денпасар. Об этом пишет газета Indonesia Expat.

29 июля автор блога о путешествиях Себастьян Пауэлл (Sebastian Powell) написал в соцсетях пост, в котором раскритиковал авиагавань из-за длинных очередей на паспортном контроле.

«Я прождал пять часов! Разве это приемлемо для такого популярного туристического направления?» — возмутился он и назвал аэропорт «кошмаром».

Кроме того, автор призвал читателей отказаться от поездок на Бали до тех пор, пока ситуация с длительным ожиданием не улучшится.

Данный пост быстро стал вирусным, и через пару дней на него обратило внимание местное правительство. С помощью камер видеонаблюдения власти Бали выяснили, что Пауэлл провел в очередях вовсе не пять часов, как он написал в блоге, а один час и три минуты.