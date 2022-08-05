«Аэрофлот» поставил допрейс на Мальдивы и снизил цены

«Аэрофлот» 5 августа оповестил партнеров о предстоящем увеличении авиаперевозки на маршруте Москва – Мале. Как сообщается в рассылке, с 15 августа авиакомпания будет выполнять рейсы ежедневно, а не 6 дней в неделю. Кроме того, перевозчик выставил на направление более вместительный самолет. Начиная с августа на Мальдивы летает Boeing 777-300er, вмещающий 28 пассажиров в бизнес-классе, 24 – в комфорте и 375 – в экономе. Ранее «Аэрофлот» использовал А330-300, где комфорт-класса не было вообще, а эконом вмещал 265–268 кресел (в зависимости от конкретного лайнера ВС. – Ред.). Емкость бизнес-класса осталась примерно на том же уровне – 28 кресел.

Фото: tourdom tourdom

Появление дополнительных кресел тут же отразилось на ценах.

«Если раньше билеты были минимум по 60 тыс., то теперь 44 тыс.», – рассказали в туроператорской компании PAC GROUP. Снижение цен подтвердили и в еще одной компании: «Еще недавно последние билеты на начало августа продавались по 100–150 тыс., это в один конец, а сегодня утром oneway уже можно было купить за 28 тыс.».