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7 минут назад

«Аэрофлот» поставил допрейс на Мальдивы и снизил цены

TourDom

«Аэрофлот» 5 августа оповестил партнеров о предстоящем увеличении авиаперевозки на маршруте Москва – Мале. Как сообщается в рассылке, с 15 августа авиакомпания будет выполнять рейсы ежедневно, а не 6 дней в неделю. Кроме того, перевозчик выставил на направление более вместительный самолет. Начиная с августа на Мальдивы летает Boeing 777-300er, вмещающий 28 пассажиров в бизнес-классе, 24 – в комфорте и 375 – в экономе. Ранее «Аэрофлот» использовал А330-300, где комфорт-класса не было вообще, а эконом вмещал 265–268 кресел (в зависимости от конкретного лайнера ВС. – Ред.). Емкость бизнес-класса осталась примерно на том же уровне – 28 кресел.

«Аэрофлот» поставил допрейс на Мальдивы и снизил цены
Фото: tourdomtourdom

Появление дополнительных кресел тут же отразилось на ценах.

«Если раньше билеты были минимум по 60 тыс., то теперь 44 тыс.», – рассказали в туроператорской компании PAC GROUP. Снижение цен подтвердили и в еще одной компании: «Еще недавно последние билеты на начало августа продавались по 100–150 тыс., это в один конец, а сегодня утром oneway уже можно было купить за 28 тыс.».

Как убедился корреспондент TourDom.ru, на конец августа – начало сентября билет туда-обратно можно найти за 50 тыс. руб.

Новости путешествий,Boeing,Аэрофлот,
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