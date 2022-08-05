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35 минут назад

Популярная пляжная страна Европы приостановила выдачу виз россиянам

Lenta.ru

Консульская служба Болгарии в России на неопределенный срок приостанавливает прием документов на туристические визы и визы для владельцев недвижимости. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Болгария приостановила выдачу виз россиянам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что это временное решение, однако как долго популярная пляжная страна Европы не будет выдавать визы, неизвестно. В дипмиссии пояснили, что на такие меры пошли в «виду сложившийся чрезвычайной ситуации».

Ранее 5 августа МИД объявил 14 болгарских дипломатов в России персонами нон-грата. Эта мера стала ответом на решение Софии выслать 70 российских дипломатов из Болгарии.

Сообщается, что из-за нехватки сотрудников частично приостановила свою работу консульская служба посольства России в Болгарии и генеральное консульство России в Варне. Дипмиссия в Русе приостановила свою работу.

В конце июля стало известно, что россияне резко устремились в Болгарию. В Минтуризме страны заявили об увеличении числа отдыхающих из России в 3,9 раза.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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