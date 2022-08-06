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1 час назад

Отдыхающих выгнали с пляжа под крики «не нравится — до свидания»

Lenta.ruиещё 1

В Геленджике туристов выгнали с пляжа «Дельфин» из-за того, что они отказались оплатить лежаки. Один из отдыхающих снял происходящее на видео и выложил в сеть, передает РИА Новости.

Отдыхающих выгнали с пляжа под крики «не нравится — до свидания»
Фото:  Lenta.ru Lenta.ru

На кадрах видно, как к мужчине и женщине, расположившимся на песке на берегу Черного моря, подходит сотрудник пляжа и начинает требовать, чтобы они либо оплатили шезлонги, либо ушли с пляжа. Отдыхающие ответили, что по закону 20-метровая полоса является общей, поэтому они имеют право загорать на песке. На это администратор заявил, что пляж не государственный, а находится в аренде. После этого под крики «здесь благоустроено, кому не нравится — до свидания» путешественников выгнали с пляжа. За происходящим наблюдали десятки человек.

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