Туроператор объявил цены на зимние туры в Финляндию

Эксперты фиксируют скачок бронирования жилья в Финляндии в 4 раза, а участники туристического рынка считают, что если условия пересечения границ не будут ужесточены, то среди россиян вырастет и спрос на зимний отдых в этой стране. Туроператор PAC GROUP запустил в продажу туры на зимние каникулы из Санкт-Петербурга. Сколько стоит отдых в Финляндии и что в него входит?

Фото: TourDom TourDom

Самый бюджетный тур – отдых в Иматре в отеле Holiday Club Saimaa 4*. Автобусный трансфер из Санкт-Петербурга, 4 ночи в отеле, завтраки и спа будут стоить около 52 тыс. руб. на двоих. За дополнительную плату можно заказать экскурсии.

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Также на сайте предлагают тур Санкт-Петербург – Коувола – Каяани – Вуокатти на 7 ночей, его стоимость на двоих начинается от 117 тыс. руб. В программу входит трансфер из Санкт-Петербурга до ж/д вокзала Коувола на автобусе. Далее идет пересадка на поезд до Каяани, а затем – поездка до отеля в Вуокатти Holiday Club Katinkulta 4*. Туристы смогут покататься на лыжах, посетить спа, аквапарк и парк приключений за дополнительную плату. Заезды по этому туру начинаются с 30 декабря. Дорога в сторону курорта в среднем занимает около 14 часов, а обратный путь 12–13 часов.

Кроме того, предложен вариант по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки – Киттиля – Леви. Здесь можно выбрать туры на двоих как за 146 тыс. руб., так и за 384 тыс. в зависимости от типа гостиницы. В программу входят автобусный трансфер из Санкт-Петербурга в аэропорт Хельсинки, перелет до аэропорта Киттиля, трансфер до отеля, проживание и завтраки (в зависимости от пакета). Путешествие рассчитано на 7 дней. Также во время отдыха туристы могут приобрести дополнительные экскурсии, покататься на собачьих упряжках или посетить деревню Санта-Клауса. Обратная дорога до Санкт-Петербурга займет ориентировочно 12 часов.

Путешествие в столицу Лапландии – Рованиеми из Северной столицы через Хельсинки с заселением в трехзвездочный отель Santa Sport 3* будет стоить от 125 тыс. руб. на двоих за 5 ночей. В программу включены автобусный трансфер из Санкт-Петербурга до аэропорта Хельсинки, перелет до Рованиеми и размещение с завтраками. Туристы могут дополнительно заказать экскурсии, посетить знаменитую деревню Санта-Клауса и Санта Парк, а также покататься на собачьих и оленьих упряжках.

Результаты опроса в телеграм-канале «Крыше ТурДома» подтверждают, что многих туристов привлекают туры в Финляндию, особенно в зимний сезон. За организованные путешествия проголосовали 23% из почти 3,5 тыс. опрошенных: «Финляндия интересна для тех, кто катается на лыжах. Очень понравились склоны Вуокатти: широкие, умеренные по крутизне. Всё отлично и по приятным ценам. Никаких сочинских очередей нет. А при нынешнем курсе валют и открытых границах Финляндия вообще в приоритете». 16% выбрали пункт, гласящий, что на заинтересованность туром в Финляндию повлияет цена продукта. Только 14% предпочитают ехать в Финляндию самостоятельно, а 13% считают, что россиян в этой стране не очень ждут. 25% опрошенных предпочитают другие направления для отдыха, а остальным было просто интересно узнать результаты опроса.