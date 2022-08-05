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2 часа назад

Туристка рассказала о лучшем отдыхе на цветущем и холодном море

РИА "ФедералПресс"

Елена Овсепян отдыхала в Адлере, Геленджике, Крыму и в Ейске. Больше всего ей понравилось в Лермонтово (Туапсе), несмотря на минусы. Ее отзыв публикует канал на «Яндекс.Дзен» «Тонкости туризма».

Туристка рассказала о лучшем отдыхе на цветущем и холодном море
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Пляж хорошо оборудован, есть лежаки, диванчики и навесы, но вход очень каменистый, очень много водорослей. На берегу часто скапливались кучи, говорили персоналу, сразу убирали, но в общем ситуацию это сильно не спасало, море цветет», – говорит Елена Овсепян.

Туристку удивило, что даже холодное море может цвести. Она пыталась найти пляж с песчаным берегом, но там не понравилось из-за запрета приходить со своей едой.

Отдыхающая тщательно выбирала отель и остановилась на варианте номера с большой кроватью, потому что хотела спать не одна, но сначала гостей заселили в номер с двумя отдельными кроватями.

Такси из Сочи до Лермонтово туристам обошлось в 5 тысяч рублей. Несмотря на все перечисленные неудобства, туристка заявила, что это был лучший отдых на юге России. Тур на неделю в отеле 3* обошелся в 97 тысяч рублей на двоих с перелетом и багажем.

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