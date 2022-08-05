Туристку парализовало после встречи с разъяренным бизоном

В США 19-летняя британская туристка оказались парализована после нападения бизона. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Как сообщает издание, все произошло на второй день путешествия девушки по штату Южная Дакота. Разъяренное животное весом две тонны набросилось на туристку и подкинуло на высоту 4,5 метра.

По словам британки, она чудом выжила после встречи с бизоном, так как получила серьезные раны — животное разодрало ей артерию в левом бедре, из-за чего туристка потеряла много крови.

В результате у девушки парализована половина ноги, она не может передвигаться самостоятельно без костылей. Сейчас семья пострадавшей собирает 140 тысяч фунтов стерлингов (больше 10 миллионов рублей) на специализированное лечение.