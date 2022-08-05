Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+29° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
2 часа назад

Встреча с разъяренным бизоном обернулась для 19-летней туристки параличом

Lenta.ru

В США 19-летняя британская туристка оказались парализована после нападения бизона. Об этом пишет Daily Mail.

Туристку парализовало после встречи с разъяренным бизоном
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как сообщает издание, все произошло на второй день путешествия девушки по штату Южная Дакота. Разъяренное животное весом две тонны набросилось на туристку и подкинуло на высоту 4,5 метра.

По словам британки, она чудом выжила после встречи с бизоном, так как получила серьезные раны — животное разодрало ей артерию в левом бедре, из-за чего туристка потеряла много крови.

В результате у девушки парализована половина ноги, она не может передвигаться самостоятельно без костылей. Сейчас семья пострадавшей собирает 140 тысяч фунтов стерлингов (больше 10 миллионов рублей) на специализированное лечение.

Ранее в мае британский турист прыгнул в бассейн во время отдыха на Майорке и получил серьезную травму головы. Пострадавший был доставлен в больницу, ему грозит паралич всего тела.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители