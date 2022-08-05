Туры в Египет и Турцию подорожали до 2,5 раз

Туры в Египет и Турцию из России летом 2022 года подорожали в 2-2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в кулуарах российского туристического форума "Путешествуй!".
"В Египет цены на туры выросли в 2-2,5 раза, Турция - то же самое. [Этому способствовал] дефицит перевозки, высокая себестоимость, отсутствие чартеров", - сказала она.
Эксперт отметила, что спрогнозировать цены на путевки в эти страны на осень и зиму в настоящее время невозможно.
Ранее ассоциация сообщила, что российский туристический поток в Турцию по итогам 2022 года может превысить показатель предыдущего года, тогда россияне посетили эту страну 4,7 млн раз. По данным Министерства культуры и туризма Турции, за первые шесть месяцев 2022 года россияне посетили эту страну 1,46 млн раз. Количество российских прибытий в Турцию в июне 2022 года составило 602 тыс.