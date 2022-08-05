Туры в Египет и Турцию подорожали до 2,5 раз

Туры в Египет и Турцию из России летом 2022 года подорожали в 2-2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в кулуарах российского туристического форума "Путешествуй!".

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"В Египет цены на туры выросли в 2-2,5 раза, Турция - то же самое. [Этому способствовал] дефицит перевозки, высокая себестоимость, отсутствие чартеров", - сказала она.

Эксперт отметила, что спрогнозировать цены на путевки в эти страны на осень и зиму в настоящее время невозможно.