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3 часа назад

Первый туристический поезд отправится из России в Беларусь

Мир24

Первый туристический поезд из России в Беларусь отправится 5 августа по круговому маршруту Москва-Брест-Минск-Москва, а еще один состав пойдет по круговому маршруту Москва-Гродно-Минск-Москва 12 августа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на РЖД.

Первый туристический поезд отправится из России в Беларусь
Фото: pxhere.compxhere.com

Отмечается, что отправление происходит с Белорусского вокзала российской столицы. Формат путешествия – «отель на колесах», ночью туристы будут передвигаться на поезде между городами, а днем осматривать достопримечательности.

В состав включены спальные вагоны купе и СВ, оборудованные кондиционерами, душевыми кабинами и розетками, а также вагон-ресторан. Для того, чтобы отправиться в «Белорусский вояж», необходимо приобрести путевку, в которую включена дорога, экскурсионная программа, трансфер и питание.

Цена пакетного тура Москва-Брест-Минск-Москва начинается от 30,5 тысячи рублей, тур Москва-Гродно-Минск-Москва стоит от 27 тысяч рублей. Длительность туров – четыре дня и три ночи.

Ранее стало известно, что чартерная программа в Дагестан продлена до 24 сентября. В ее рамках предусмотрено несколько форматов программ, отличающихся по цене и наполнению экскурсиями.

Новости путешествий,РЖД,
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