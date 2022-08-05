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11 минут назад

Россияне массово пожаловались на тараканов в отелях Санкт-Петербурга

Lenta.ru

Российские туристы массово пожаловались на низкий уровень сервиса и грязные номера в отелях Санкт-Петербурга. Отзывы путешественников приводит издание Msk1.ru.

Россияне массово пожаловались на тараканов в отелях Питера
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Чаще всего гости ставили низкие оценки гостиницам из-за плохо убранных комнат, редкой смены полотенец и плохой звукоизоляции.

«Была не очень чистая ванная комната. На шланге душа висели чужие волосы. Стакан для щетки немытый, есть следы прошлого гостя», — пишет туристка Юлия.

Кроме того, многие россияне столкнулись с тараканами.

«Обнаружили таракана в номере, прям перед сном. Полночи не мог уснуть из-за мыслей об этом, боялся, что заползет в кровать», — рассказал пользователь сети по имени Артемий.

Отдельно путешественники упоминают питание. По их словам, во многих отелях довольно скудный шведский стол, а еды не хватает на всех гостей.

«Блюда холодные. Сок, написано, 100 процентов натуральный, а это хуже "Юппи", разведенный до цвета желтоватой жижи», — жалуются они.

В июле эксперты британской компании MattressNextDay назвали основные признаки, по которым можно понять, что в номере отеля водятся клопы. Они призвали обращать внимание на пятна крови на матрасах, а также на наличие маленьких белых шариков на кровати или другой мебели.

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