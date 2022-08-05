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52 минуты назад

Ростуризм продлил чартерную программу в Дагестан

Авторадиоиещё 3

Ростуризм продлил чартерную программу в Дагестан. Она будет действовать до 24 сентября.

Ростуризм продлил чартерную программу в Дагестан
Фото: АвторадиоАвторадио

«Мы планировали завершить её 3 сентября. Направление пользуется высоким спросом, обычно рейсы заполнены практически за неделю до вылета, погода в регионе отличная», — написала глава ведомства Зарина Догузова в Telegram.

Чартерная программа в Дагестан от туроператора Fun&Sun стартовала 2 июля. В путёвки включены проживание, трансферы и экскурсии. Есть несколько форматов программ: «лайт», «стандарт» и «макси». Они различаются по цене и наполнению экскурсиями. Стоимость туров начинается от 33,5 тысяч рублей.

Программа туристических чартеров — одна из мер нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», которая реализуется с 2021 года по инициативе правительства. Она предусматривает субсидирование половины стоимости фрахта самолёта, за счёт чего туроператоры компенсируют 50% затрат на обслуживание воздушного судна. В результате стоимость путёвок снижается в полтора-два раза, а перелёты становятся доступными для путешественников и выгодными для туроператоров.

Новости путешествий,Зарина Догузова,Ростуризм,
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