Россиянам станут доступны прямые рейсы в Эфиопию

Эфиопия возобновит авиасообщение с Россией — прямые перелеты станут доступны 23 августа. Об этом заявил посол страны Алемайеху Тегену, передает РИА Новости.

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По его словам, авиакомпания Ethiopian Airlines будет выполнять до трех рейсов в неделю. Тегену считает, что это обеспечит массовый интерес россиян к путешествиям в Эфиопию. Посол также уточнил, что прямое авиасообщение между странами было приостановлено еще в 2020 году из-за пандемии коронавируса.