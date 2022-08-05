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1 час назад

Россиянам станут доступны прямые рейсы еще в одну страну Африки

Lenta.ru

Эфиопия возобновит авиасообщение с Россией — прямые перелеты станут доступны 23 августа. Об этом заявил посол страны Алемайеху Тегену, передает РИА Новости.

Россиянам станут доступны прямые рейсы в Эфиопию
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, авиакомпания Ethiopian Airlines будет выполнять до трех рейсов в неделю. Тегену считает, что это обеспечит массовый интерес россиян к путешествиям в Эфиопию. Посол также уточнил, что прямое авиасообщение между странами было приостановлено еще в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Ранее в июне в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали об экзотических турах в Африку по цене недельного отдыха в Турции. Так, путевка в Кению с сафари и перелетом обойдется от 140 тысяч рублей на одного человека. Самыми популярными программами в Кении считаются маршруты по парку Масаи Мара.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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