Авиапассажирка променяла бойфренда на бизнес-класс

Пассажир самолета раскритиковал на одном из форумов Reddit свою девушку, которая согласилась пересесть в бизнес-класс, зная, что ее бойфренд полетит экономом. На этот пост обратило внимание издание The Sun.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Путешественник рассказал, что авиакомпания, которой они постоянно летают, предложила его возлюбленной поменять класс обслуживания на рейсе, поскольку у нее накопилось для этого достаточное количество баллов. В итоге авиапассажирка решила лететь в более комфортных условиях. По словам мужчины, с такой ситуацией пара сталкивалась уже не раз.

Однако решение девушки вызвало возмущение пользователей сети. На форуме туристка прослыла эгоисткой, а ее поведение назвали «неприемлемым». Некоторые комментаторы и вовсе призвали парня «насторожиться».