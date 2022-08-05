Туристы рассказали, сдают ли ПЦР после возвращения из-за границы

В телеграм-канале «Крыша ТурДома» провели опрос: туристы рассказали, сдают ли они ПЦР-тест после возвращения из-за границы. В голосовании приняло участие более 3,5 тыс. человек.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Так, 31% ответили, что по прилете в Россию сдают ПЦР-тесты. По словам многих читателей, это их зона ответственности и рисковать своими сбережениями (в случае невыполнения требований грозит штраф до 40 тыс. руб.) немногие готовы. Уже есть случаи, когда наказание догоняет нарушителя через полгода после возвращения из-за границы.

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25% ответили, что тест не сдают. Но так могли проголосовать не только нарушители требований Роспотребнадзора, но и путешественники, переболевшие коронавирусом или сделавшие прививки: «Я не сдаю – у меня еще вакцинация действует. Но сертификат подгружаю на сайт, чтобы потом через полгода штраф неожиданный не пришел», «У меня еще срок сертификата после вакцинации не закончился. Детям ПЦР сдаю», «Привит – не надо. Только отчитаться, правда, необходимо».

Некоторые пользователи поделились, что получали штрафы за невыполненные требования, а другие рассказали, что за нарушение никаких наказаний не последовало: «Никогда не сдавал. Летал часто. Проходил мимо тетенек в белых халатах. Никаких штрафов нет. Раз 40 прилетал».

Еще 3% по итогам голосования признались, что иногда сдают ПЦР-тест на ковид, а в другой раз могут и не делать его. Также пользователи отметили, что многое зависит от осознанности и везения: «У меня брат летает, у него вакцинация и он всё равно сдает тест, говорит – для себя, чтобы знать. А вот девять человек моих знакомых не вакцинированы и уже 2 года летают и ничего не сдают по прилете, и они противники прививок, но штраф ни разу не пришёл. Такое ощущение, что всё сделано под личную ответственность человека». «Как агент – я инструктирую, так как этих правил никто не отменял. Некоторые возмущаются, другие – потом забывают. Третьи – адекватно воспринимают: есть правило, лучше заполнить», – написала одна из читательниц канала.