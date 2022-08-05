Что можно увидеть на Северном полюсе за десять дней

"Это — макушка планеты, вершина. Весь мир у твоих ног", — говорит мне капитан атомного ледокола "50 лет Победы" Руслан Сасов, человек одной из редчайших профессий в мире, пока огромное судно идет в Баренцевом море к Северному Ледовитому океану и Северному полюсу. На борту 70 старшеклассников — победителей всероссийского конкурса "Большая перемена". Возможность в 15 лет покорить Северный полюс, увидеть белого медведя, искупаться в Северном Ледовитом океане — одна из главных наград за победу

Фото: ТАСС ТАСС

Не круиз, а экспедиция

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Участников десятидневной экспедиции "Ледокол открытий", собирающихся со всех уголков страны, встречает небольшой мурманский аэропорт. В "детский" рейс ледокол "50 лет Победы" отправляется уже в четвертый раз.

Пока едешь в автобусе до города, успеваешь отметить типичную северную природу за окном. Низкое серое небо, несмотря на лето, яркие фиолетовые всполохи иван-чая вдоль трассы и непривычно тонкие березы.

Отправление через два дня из порта в Мурманске. Ледокол "50 лет Победы" поражает своими размерами. Огромная махина, которую даже сложно рассмотреть целиком. Здесь же и другие ледоколы из российского, единственного в мире, атомного гражданского флота — "Ямал" с акульей улыбкой на носу и новейший — "Арктика".

Прохождение контроля, заселение в каюты и, наконец, под знакомое каждому "Прощание славянки", оглушительно громкий гудок и дружное детское: "Мама, я в Арктику!" ледокол отходит. Участники стоят на палубе, со всех сторон несутся вопросы: "А мы увидим медведей?", "А айсберги?", "А будет ли морская болезнь?" И не стоит думать, что миллион вопросов рождается только у школьников. Взрослые, предвкушая самое необычное путешествие в своей жизни, тоже становятся детьми и ждут чуда.

Всем сразу объясняют, что главный на ледоколе, как и на любом судне, — капитан. Настоящий, как в любимых с детства книгах о приключениях. Тем более что в мире капитанов атомных ледоколов единицы. "В данный момент у нас шесть атомных ледоколов, на каждом из них по два капитана", — говорит капитан ледокола Руслан Сасов.

Во флот он пришел более 30 лет назад, мечтал получить звание капитана дальнего плавания.

"Четвертый год я работаю в должности капитана ледокола "50 лет Победы". Один рейс, первый, у меня был капитаном на "Ямале", но потом вернулся на свой родной ледокол. Почему родной? Потому что я работаю на нем с приемки, тогда я был вторым помощником. В 2006 году я был в приемочном экипаже, первом экипаже атомного ледокола "50 лет Победы",

— вспоминает Сасов.

Основная деятельность всего ледокольного флота, говорит Сасов, обеспечение движения по Северному морскому пути. Ледокол — основное звено в Арктике, без которого никак не пройти судам. При этом подчеркивает, что даже в линейке уникального российского атомного флота "50 лед Победы" выделяется. Он оказался на 10 м длиннее предшественников из-за появившегося экологического отсека, достиг почти 160 м и обзавелся ложкообразным носом.

Кроме того, для туристов, которых стали возить на полюс с 1990-х годов, в нем сразу была предусмотрена повышенная комфортность. Первых туристов принимали ледоколы "Россия", "Советский Союз" и "Ямал". Сейчас турэкспедиции выполняет только "50 лет Победы".

"У нас есть смотровой салон, музыкальный салон на корме, библиотека, магазин сувениров, багажное отделение, массажная, парикмахерская. Есть ресторан, ресепшен",

— рассказывает капитан. Про ресторан стоит сказать отдельно. Увидеть на ледоколе, идущем десять дней без связи, шведский стол довольно неожиданно. Для этого из Петербурга приглашен шеф-повар.

Но все же круизом это путешествие называть не совсем верно.

"Это экспедиция на Северный полюс. Я так и называю всех — "участники экспедиции". А теперь вы уже и члены экипажа. Мы вообще должны быть как одна семья, больше в море никак нельзя", — говорит капитан.

И невозможно спорить: чтобы понять его правоту, достаточно просто выйти на палубу — вокруг только бескрайнее северное море.

"Я еду на Северный полюс"

Экспедицию "Ледокол открытий" организовал для победителей второго сезона "Большой перемены" Росатом.

"Я участвовала в "Большой перемене", выиграла и даже не думала, что мне придет приглашение в экспедицию. Я сразу же рассказала родителям: "Я еду на Северный полюс". Они сначала не поверили. Но сказали, что это очень крутая возможность, и сразу же разрешили, отпустили меня",

— рассказывает одна из самых юных участниц, 15-летняя Камиля Юнусова из Набережных Челнов.

Специалисты Корпоративной академии Росатома и сети информационных центров по атомной энергии во время путешествия провели много мастер-классов, научных лекций и тренингов. Юные полярники узнали об основах работы атомных ледоколов и атомной отрасли в целом, научились решать конфликты и получили ответ на вопрос: как попасть на работу в Росатом?

Эксперты корпорации подчеркивали, что отрасль нуждается в талантливой молодежи, особенно в новых технологических областях. Начальник отдела, руководитель отраслевого центра компетенции ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" Максим Дергачев отметил, что сейчас корпорация работает над лазерными и аддитивными технологиями.

"И Росатом очень заинтересован в кадрах, в молодых специалистах именно в этой области знаний. Для этого мы и проводим такие просветительские профориентационные мастер-классы, лекции, знакомим детей с этими технологиями",

— пояснил Дергачев.

Капитан Сасов считает, что детские рейсы — важнее и почетнее, чем обычные туристические, и надеется, что такая традиция станет ежегодной. "Когда везем детей — больше гордости и радости: ты везешь победителей, умных, красивых ребят. Именно им дальше жить, воплощать мечты и планы, которые не успеем выполнить мы". Сасов говорит, что юные путешественники удивляют его своими широкими интересами, а он с удовольствием рассказывает им об атомном реакторе, безопасности судна, своей работе и, конечно, о том, что нас ждет на полюсе.

Медведь на льдине

"Такого долгого опыта "необщения" у меня не было. Когда я ездила в лагеря, на форумы, обязательно звонила родителям, — говорит Камиля Юнусова. — Первый день было тяжело: я постоянно проверяла уведомления. А в конце дня я поняла, что это бесполезно: интернета и связи нет. Но здесь такая насыщенная программа и интересные люди, что это проходит очень легко. Я много снимаю видео на память. Это и хорошо, что мы без телефона, — информационный детокс. И ты можешь насладиться тем, что вокруг".

Повестка экспедиции действительно плотная. Для участников подготовлена образовательная программа из трех треков — "Открытие технологий", "Открытие Арктики", "Открытие себя". Опытный полярник и участник длительной экспедиции в Антарктиде Виктор Боярский рассказывает о своих приключениях, о выживании в суровых условиях, о ездовых собаках, которые были полноправными участниками походов.

Именно он каждое утро будит всех по внутрисудовой громкой связи, читает стихи или рассказывает, какая обстановка за бортом.

Трехкратная олимпийская чемпионка, синхронистка Алла Шишкина проводит зарядки, делится секретами успеха, рассказывает о десятичасовых тренировках и своей жизни после ухода из большого спорта, а сотрудник национального парка Михаил Корельский, которого все на ледоколе называют "наш Николай II" из-за характерной бороды и шикарных усов, проводит несколько мастер-классов по лепке белых медведей из глины.

Тем временем пейзажи за окном не меняются — бескрайняя вода и горизонт. На третий день наконец качка сменяется тряской, а вода — огромными ледяными глыбами, которые судно буквально выворачивает. В тот же день по громкоговорителю передают долгожданное: "Белый медведь по левому борту".

Три секунды на сборы, и все хлынули на палубы. Атомоход замедляется (несмотря на свои огромные размеры, судно может остановиться практически мгновенно) и ради юных туристов делает два круга вокруг мишки. Встретить короля Арктики в его естественной среде обитания, при этом находясь на безопасном расстоянии и в безопасном месте, — неподдельное удовольствие.

Хищник ловко перепрыгивает с льдины на льдину, оборачивается на ледокол и снова убегает, забавно подворачивая задние лапы. Позже подробности о жизни этих животных в фильме "Я — белый медведь" покажут сотрудники нацпарка "Русская Арктика", которые всегда ездят с туристами на полюс, где обеспечивают безопасность и людей, и животных, большинство из которых занесены в Красную книгу.

Еще два дня идем во льдах. Если не смотреть на часы, можно запутаться во времени. Искрящийся лед, круглосуточное солнце: полярный день. К отсутствию ночи привыкать особенно тяжело. Экипаж и те, кто путешествует не впервые, без конца повторяют, что рейсу невероятно повезло с погодой — солнце, редкие туманы и совсем нет осадков. Непредсказуемая Арктика в этот раз оказалась крайне приветливой.

Выход на лед

Утром 23 июля ледокол достигает полюса. Виктор Боярский каждые пять минут фиксирует, сколько осталось до цели. Заветные 90 градусов, ледокол дает протяжный гудок и останавливается. Осознать, что ты на географическом пересечении всех меридианов, сложно. Первые шаги по ярко-голубому льду, морозный воздух, ребристые облака, которые словно отражают узор льда. Подобную картину не увидеть даже в самом северном регионе на большой земле. И во всей этой нетронутой полярной природе, поражающей масштабами и отсутствием границ, яркий ледокол кажется случайно попавшей сюда игрушкой, а сделанные снимки — фотошопом.

Юные участники экипажа спускаются на лед, чтобы совершить самое короткое кругосветное путешествие, пройдя по кругу вокруг знака "90 градусов", развернуть ленты — меридианы от отметки 90 градусов, пройти посвящение в полярники от капитана, оставить капсулу с посланием следующему рейсу "Ледокола открытий". И конечно, сделать миллион кадров на память.

18-летняя Эвелина Валова из Ижевска говорит, что прочувствовать всю уникальность события смогла, только когда оказалась на льду.

"Когда спускалась по трапу, у меня внутри ничего не было, ничего не ждала. А как только почувствовала хруст под ногами, брызнули слезы из глаз, потому что не верила, что это происходит со мной. Я не могла осознать, что вот это солнце, это самая верхняя точка на земном шаре. Это невероятно. Ну, вот если спросят, когда ты была счастлива, я отвечу, что в данный момент, — говорит девушка и показывает крошечный флакончик с набранной на Северном полюсе водой. — Искренне верю, что это хороший знак, как талисман. Я сфотографировалась с Виктором Ильичом Боярским, что тоже для меня очень важно. Теперь я могу сказать, что жизнь уже прожила не зря. Это 100% мое самое необычное путешествие".

16-летняя москвичка Мария Попова с восторгом рассказывает о путешествии: "Оказаться в точке 90.00.00 — я даже не мечтала об этом. Это какая-то неосуществимая мечта. Это, мне кажется, как полететь в космос. Я взяла с собой этого плюшевого мишку и шляпу, в которой я выступала на всех в своей жизни мероприятиях. Получается, они побывали на Северном полюсе. И вместе с этой шляпой я выиграла "Большую перемену". Вот это крутое впечатление, конечно".

У взрослых эмоции схожие. Алла Шишкина признается, что очень ждала момента выхода на лед, хотелось почувствовать его под ногами.

"Я не разочарована абсолютно. Очень понравилось. Сегодня еще погода шикарная, тепло. Ты видишь со стороны мощь ледокола, ты можешь его потрогать. Потому что даже в порту Мурманска мы не видели всего корпуса, мы не видели, как это все сделано. До сих пор не верится, что такой аппарат создан людьми. Это ни с чем пока не сравнимые эмоции, и это точно будет в золотом списке моих приключений. Очень много людей в мире может похвастаться, что они были в тех же странах, что и я. А вот побывать на Северном полюсе дано точно не каждому. И я считаю, что я избранная",

— добавляет чемпионка.

Рекорды полярников

Виктор Боярский относится к экспедиции более спокойно: с доброй улыбкой по-отечески поглядывает на участников, фотографируется, с готовностью отвечает на все вопросы. Кто знает полюс лучше него, человека, побывавшего здесь более 70 раз?

"Каждый раз свой полюс открываешь. В данном случае отличие, что другие люди со мной. Ребятишки, которые в первый раз в своей жизни там. Мне это как раз ценно и интересно, что я мог каким-то образом показать, рассказать то, с чем вся моя жизнь связана. И эмоции как раз все основаны на их реакции и их радости. И мне тоже радостно на душе",

— говорит полярник.

Еще один рекордсмен по посещению полюса, конечно, капитан. "В должности капитана это у меня четвертый раз, а в общей сложности где-то за 50", — говорит Сасов и показывает электронную таблицу, своеобразный внутренний рейтинг, в котором зафиксировано количество рейсов на полюс каждого капитана и каждого ледокола. Попадание в него, объясняет Сасов, своего рода знак качества.

Детский рейс "Большой перемены" проходит в юбилейный 45-й год покорения Северного полюса первым атомным ледоколом: 17 августа 1977 года атомный ледокол "Арктика" достиг полюса. Один из участков первой экспедиции, Юрий Островершенко, которому уже 70 лет, оказался в составе экипажа "Большой перемены".

Островершенко вспоминает, что тогда, в первой экспедиции, они сначала не знали, куда идут.

"Особо не афишировалось. Планировался высокоширотный рейс. Мы только в дороге узнали, что идем на полюс. Ледовая обстановка ужасная была. Тяжелый лед, не сравнить с тем, что сейчас. Постоянный отход назад, удары, заклинивало ледокол".

Особых восторгов, признается, не было. "Было не так, как сейчас, торжественно ребята гуляют, мероприятия какие-то проводятся. А у нас скромненько все было. Мачту подняли, флаг, прошлись вокруг полюса, в футбол поиграли немножко. Как-то не думали о событии как о выдающемся. А вот когда вернулись и увидели, что площадь заполнена жителями Мурманска, не протолкнуться, вот тогда поняли, что что-то значительное совершили", — говорит Островершенко. Позже он побывал на полюсе уже в туристических рейсах более 60 раз.

Попробовать океан на вкус

Капитан отмечает, что традиции, которые соблюдают туристы на Северном полюсе, были заложены как раз первыми экспедициями и полярниками. Одна из самых экстремальных — поплавать в Северном Ледовитом океане. Так везет не всем, и, несмотря на то, что многие настраивались на это сейчас, окунаться никому не разрешили из-за не самого хорошего состояния льда.

"На Северном полюсе хотелось окунуться в прорубь, чего у нас, к сожалению, не получилось. Но мы выкрутились. Умылись водой и по секрету даже ее немного выпили. Северный Ледовитый океан попробовала на вкус",

— смеется активная и веселая Лера Полынцева из Волгоградской области.

Всего единожды удалось нырнуть и самому капитану Сасову.

"Старпомом был, старшим помощником капитана. Организм должен быть крепким, выносливым. Конечно, надеваем страховочный пояс. Думаю, одного раза достаточно. А кто-то и до корпуса ледокола доплывает, касается. Фишка такая есть тоже",

— говорит капитан.

Есть и еще одна старая морская традиция — "женщина на корабле к беде". К счастью, она уже в прошлом. Вот и в нашем экипаже две девушки — оператор и третий помощник капитана. Но среди капитанов атомных ледоколов женщин пока нет.

На полюсе провели почти весь день: фотографирование, съемки детского флешмоба и уже вечером барбекю на палубе с самыми красивыми видами.

Путь домой под звуки "Птичьего базара"

Обратная дорога проходит спокойнее. Первый восторг и удивление прошли, ледокол стал почти родным. Не верится, что через несколько дней вернешься в лето. Но удивительное еще не закончилось.

На обратном пути ледокол проходит между островов у Земли Франца Иосифа и останавливается у знаменитого "Птичьего базара" — скалы, на которой тысячи птиц выводят свое потомство. Громко галдят огромные морские чайки, вечные спутницы ледокола, тут и там показываются пухлые кайры, похожие на маленьких пингвинов, неожиданно научившихся летать. Почему они все облюбовали эту затерянную в северном море скалу?