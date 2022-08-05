Поток российских туристов в Узбекистан вырос почти в три раза

Поток российских туристов в Узбекистан вырос за первые пять месяцев почти в три раза, сообщила директор Национального PR-центра при Министерстве туризма и культурного наследия Узбекистана Дилфуза Самандарова.

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«С января по май 2022 года Узбекистан посетили 132 тысячи россиян», – цитирует ее РИА «Новости».

За тот же период 2021-го республику посетили 49 тысяч россиян. По словам Самандаровой, по количеству гостей, посетивших Узбекистан, Россия находится на четвертом месте после Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

«Сегодня наша республика может предложить гостям не только традиционный экскурсионный туризм – активно развиваются и другие направления, например, экстремальный туризм, археологический и даже гастрономический, когда туристы могут попробовать плов в разных регионах Узбекистана», – подчеркнула она.

Самандарова добавила, что поток путешественников из России растет очень быстро. За неделю в республику из России летает 100 рейсов в неделю, билетов нет.

Напомним, 4 августа в Москве на ВДНХ в рамках туристического форума «Путешествуй» открылся стенд Узбекистана.