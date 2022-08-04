Россиян предупредили об одной опасности купания в Черном море

Член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко предупредил россиян о ядовитых рыбах, с которыми можно столкнуться в августе при купании в Черном море. Об этом он рассказал в беседе с KP.RU.

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По словам эксперта, в последний месяц лета начинается сезон морских ежей, чья слизь вызывает раздражение, жжение и очень сильное воспаление. При этом он отметил, что вещество опасно только при контакте с уже поврежденной кожей.

Однако, как заявил Голубитченко, гораздо большую угрозу для здоровья туристов несут хвостоколы.

«У них очень большая иголка, сантиметров 10-15. Она зазубренная, как гарпун, в обратную сторону и очень ломкая. Если наступить на хвостокола, то он бьет хвостом, а иголка с ядом втыкается в ступню»,

— рассказал специалист.