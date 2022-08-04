Названа стоимость самого дешевого жилья на популярном курорте

Самое дешевое жилье в Черногории на популярном у россиян курорте Херцег-Нови на вторичном рынке обойдется в 2,9 миллиона рублей по актуальному курсу валют. Результаты анализа «Ленте.ру» назвали аналитики компании Alexey Shvyrkov Realty.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

За такую сумму новый хозяин получит студию площадью 36 квадратных метров на втором этаже четырехэтажного дома. Морской берег находится примерно в 150 метрах от здания.

Самый дорогой объект в Херцег-Нови из «вторички» стоит 190,4 миллиона рублей. Особняк площадью 596 «квадратов» расположен на первой береговой линии на участке в 544 сотки. Всего на вторичном рынке в городе для покупки доступны 192 лота.