Российских туристов в Греции заменили отпускники с Балкан

Российских и украинских туристов в Греции заменили отдыхающие из Балканских стран. Причем так, что в республике не только не отмечается спад турпотока, но даже ожидаются рекордные показатели по прибытию гостей из-за рубежа. Об этом журналистам рассказал официальный представитель кабинета министров Греции Яннис Иконому.

Фото: tourdom tourdom

«Туристы из Балканских стран смогли компенсировать потери от отсутствия российских и украинских гостей»,

– пояснил чиновник.

По его словам, в июне турпоток превысил самые оптимистичные прогнозы местного турбизнеса – за месяц в страну через аэропорты прибыло 3,481 млн отдыхающих. Для сравнения: в прошлом году в аналогичный период этот показатель был на уровне 1,190 млн человек, а в июне 2019-го – 3,470 млн.

Сейчас афинский Акрополь ежедневно принимает 15 тыс. туристов. Салоники также бьют рекорды по приему иностранных туристов, поток отпускников уже вырос на 280% по сравнению с сезоном 2019-го. Однако большая часть гостей – пассажиры круизов, прибывающие в город в рамках экскурсионных программ.

В планах греческих властей обеспечить стабильный турпоток и в межсезонье. Начиная с ноября в стране надеются на приезд пенсионеров из Европы. В республике уверены, что европейцам в ситуации, когда цены на газ растут в геометрической прогрессии, комфортнее и даже дешевле будет провести зиму в Греции. Местные отели уже готовы принимать туристов вплоть до января.

Яннис Иконому также отметил, что наплыв отдыхающих сейчас очень помогает бюджету республики. Доходы от туриндустрии достигают 20% ВВП Греции.

«Эти деньги переходят непосредственно в повседневную экономику и напрямую увеличивают благосостояние граждан»,