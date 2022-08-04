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26 минут назад

OneTwoTrip: туроператоры предложили российским туристам альтернативные маршруты для отдыха

runews24.ru

Аналитики сервиса OneTwoTrip проанализировали, где можно выгодно отдохнуть и не драться за последний шезлонг.

Россиянам предложили альтернативные маршруты для отдыха
Фото: runews24.rurunews24.ru

Так, специалисты рассчитали среднюю стоимость размещения и перелета к берегам Азовского, Каспийского, Балтийского, Японского, Белого и Баренцева морей в августе.

Например, можно поехать в Ейск — курортный городок на побережье Азовского моря. Сюда смело можно выезжать с детьми, поскольку вода в море хорошо прогревается, а пляж песчаный.

В августе из Москвы до Ейска можно добраться за 8600 в обе стороны. Проживание в отеле три звезды обойдётся 3 тысячи рублей на ночь.

Ещё одно популярное направление — это Центральный пляж Махачкалы. Перелёт из Москвы в Махачкалу обойдется примерно в 14 тысяч рублей в обе стороны. Гостиничный комплекс будет стоить 3200 рублей за одну персону.

Для тех, кто планирует продлить себе пляжный сезон, можно поехать во Владивосток, где располагается побережье Японского моря.

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