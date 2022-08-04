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19 минут назад

Себя показать: большинство россиян берут лучшие вещи и украшения на отдых

Antenna Daily

Больше половины (63%) россиян берут в поездки самые дорогие вещи. Согласно результатам совместного исследования* ювелирного бренда SOKOLOV и аналитического агентства А2:Research, 35% опрошенных выбирают лучшую одежду из гардероба, чтобы сделать красивые фотографии в отпуске, а 28% отправляются в путешествие, чтобы “выгулять” свои самые красивые вещи.

Большинство россиян берут лучшие вещи и украшения на отдых
Фото: Antenna DailyAntenna Daily

При этом 40% респондентов признаются, что им не важно, как они выглядят на отдыхе, и предпочитают комфортную одежду в поездке. Каждый третий россиянин (30%) одевается в путешествии, как обычно. А 29% считают отпуск важным событием и стараются выглядеть наиболее эффектно.

Для этого 71% россиянок берут в поездку ювелирные украшения. 38% опрошенных выбирают самые лучшие драгоценности. Среди мужчин, только 27% берут ювелирные украшения на отдых, отдавая предпочтение тем, которые не жалко потерять во время путешествия.

30% россиян стараются обновить гардероб парой модных вещей перед путешествием. Обычно перед отъездом покупают одежду (30%), обувь (26%) и актуальные аксессуары (22%). Многие россияне также любят обновить свою коллекцию ювелирных украшений (14%), бижутерии (14%) и косметики (13%), чтобы освежить образ.

Каждый третий россиянин (34%) путешествует с одним небольшим чемоданом

Каждый третий россиянин (34%) путешествует с одним небольшим чемоданом, а 27% требуется чемодан побольше, чтобы поместились все любимые вещи. Каждый пятый опрошенный берет на отдых сразу несколько чемоданов, а каждый десятый россиянин предпочитает путешествовать налегке и вообще не берет вещей в отпуск.

61% россиян оставляют дома вещи, которые боятся потерять и испортить. Чаще всего в отпуск не берут дорогостоящую технику (20%), слишком нарядную и дорогую одежду (по 13%), а также светлые вещи (11%), чтобы не испачкать в поездке. Нередко россияне теряют украшения во время поездки, с этим сталкивались 41% опрошенных.

*В опросе приняли участие более 1 200 человек из разных регионов России.

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