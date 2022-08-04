Отдых на российских горнолыжных курортах подорожает

Туроператоры прогнозируют рост цен на отдых на горнолыжных курортах России предстоящей зимой на 10–20% в зависимости от направления. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своём сайте. Участники рынка уверены, что, несмотря на открытие европейских границ и снятие коронавирусных ограничений, спрос на отечественные горнолыжные курорты будет высоким.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

На пике сезона загрузка отелей на российских горнолыжных курортах составит 100%, заявили туроператоры. Массовых бронирований в Европу они не ждут из-за сложностей с логистикой и дорогих перелётов.

«Если два года назад, например, билет в Италию обходился в 30 000–40 000 рублей, то сейчас уже 80 000–100 000 рублей в обе стороны и почти сутки в дороге с учётом всех стыковок и ожиданий. На таких условиях вряд ли найдётся много желающих отправиться на лыжи в Альпы, да ещё со своим оборудованием»,

— заявил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

Отели будут корректировать цены по мере роста спроса. Он, как ожидают в АТОР, начнётся осенью.

Поэтому тем, кто планирует зимой кататься на лыжах, советуют покупать путёвки уже летом. Сейчас уже можно найти предложения, например, на популярные курорты «Красная Поляна», «Роза Хутор» и Шерегеш.