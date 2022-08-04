Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
39 минут назад

Отдых на российских горнолыжных курортах подорожает

Туроператоры прогнозируют рост цен на отдых на горнолыжных курортах России предстоящей зимой на 10–20% в зависимости от направления. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своём сайте. Участники рынка уверены, что, несмотря на открытие европейских границ и снятие коронавирусных ограничений, спрос на отечественные горнолыжные курорты будет высоким.

Отдых на российских горнолыжных курортах подорожает
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

На пике сезона загрузка отелей на российских горнолыжных курортах составит 100%, заявили туроператоры. Массовых бронирований в Европу они не ждут из-за сложностей с логистикой и дорогих перелётов.

«Если два года назад, например, билет в Италию обходился в 30 000–40 000 рублей, то сейчас уже 80 000–100 000 рублей в обе стороны и почти сутки в дороге с учётом всех стыковок и ожиданий. На таких условиях вряд ли найдётся много желающих отправиться на лыжи в Альпы, да ещё со своим оборудованием»,

— заявил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

Отели будут корректировать цены по мере роста спроса. Он, как ожидают в АТОР, начнётся осенью.

Поэтому тем, кто планирует зимой кататься на лыжах, советуют покупать путёвки уже летом. Сейчас уже можно найти предложения, например, на популярные курорты «Красная Поляна», «Роза Хутор» и Шерегеш.

Ранее фонд «Общественное мнение» (ФОМ) провёл опрос и узнал, что 69% россиян никогда не отдыхали за границей. При этом 30% респондентов заявили, что не выезжали на отдых даже в другие регионы России.

Новости путешествий,Сергей Ромашкин,Фонд "Общественное мнение",Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители