Подсчитаны траты россиян на отпуск внутри страны

Треть россиян выделяют на отпуск внутри России не больше 10 тысяч рублей, и только шесть процентов жителей готовы заплатить за путешествие по стране больше 200 тысяч рублей. Об этом РИА Новости сообщили в сервисе для покупки билетов «Туту.ру».

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Сколько россияне готовы потратить на путешествия внутри страны и за рубеж выяснил аналитический центр сервиса. В опросе приняли участие более четырех тысяч человек.

«Половина опрошенных рассчитывает уложиться в бюджет до 30 тысяч рублей на путешествие по России. При этом 29 процентов респондентов выделяют на отдых внутри страны до 10 тысяч рублей, а 21 процент — от 10 до 30 тысяч рублей. Около 18 процентов респондентов готовы потратить от 30 до 50 тысяч рублей», — сообщили в сервисе.

Эксперты уточнили, что бюджет от 50 до 70 тысяч рублей для путешествия по России выделяют 11 процентов россиян. Еще девять процентов готовы потратить от 70 до 100 тысяч рублей. В свою очередь, на сумму от 100 до 200 тысяч рублей средства выделят только шесть процентов респондентов. Аналогичное число людей смогут потратить на отдых в России более 200 тысяч рублей.