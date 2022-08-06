Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
2 часа назад

Подсчитаны траты россиян на отпуск внутри страны

Lenta.ruиещё 4

Треть россиян выделяют на отпуск внутри России не больше 10 тысяч рублей, и только шесть процентов жителей готовы заплатить за путешествие по стране больше 200 тысяч рублей. Об этом РИА Новости сообщили в сервисе для покупки билетов «Туту.ру».

Подсчитаны траты россиян на отпуск внутри страны
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сколько россияне готовы потратить на путешествия внутри страны и за рубеж выяснил аналитический центр сервиса. В опросе приняли участие более четырех тысяч человек.

«Половина опрошенных рассчитывает уложиться в бюджет до 30 тысяч рублей на путешествие по России. При этом 29 процентов респондентов выделяют на отдых внутри страны до 10 тысяч рублей, а 21 процент — от 10 до 30 тысяч рублей. Около 18 процентов респондентов готовы потратить от 30 до 50 тысяч рублей», — сообщили в сервисе.

Эксперты уточнили, что бюджет от 50 до 70 тысяч рублей для путешествия по России выделяют 11 процентов россиян. Еще девять процентов готовы потратить от 70 до 100 тысяч рублей. В свою очередь, на сумму от 100 до 200 тысяч рублей средства выделят только шесть процентов респондентов. Аналогичное число людей смогут потратить на отдых в России более 200 тысяч рублей.

Работники сервиса подчеркнули, что 35 процентов путешественников, отправляясь за границу, рассчитывают уложиться в бюджет на поездку до 50 тысяч рублей. Самыми популярными российскими направлениями стали Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные Воды, Екатеринбург, Уфа, Казань и Новосибирск. Из зарубежных направлений у путешественников востребованы Армения, Узбекистан, Азербайджан, Белоруссия, Турция, Казахстан, Грузия и Израиль.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители