Самолет из России совершил аварийную посадку в Бишкеке

Самолет из России совершил аварийную посадку в аэропорту «Манас» в Бишкеке. Борт направлялся из аэропорта «Жуковский» в кыргызский город Ош. И рано утром запросил посадку, передает «МИР 24»

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«Сегодня самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполняющий рейс по маршруту Москва – Ош, по техническим причинам совершил посадку в аэропорту «Манас». На данный момент все пассажиры размещены в гостиницах.

Соответствующие ведомства ведут рабочее расследование», – заявила руководитель пресс-службы ОАО Международный аэропорт «Манас» Алия Курбанова.