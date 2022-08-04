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2 часа назад

Самолет из России совершил аварийную посадку в Бишкеке

Мир24иещё 1

Самолет из России совершил аварийную посадку в аэропорту «Манас» в Бишкеке. Борт направлялся из аэропорта «Жуковский» в кыргызский город Ош. И рано утром запросил посадку, передает «МИР 24»

Самолет из России совершил аварийную посадку в Бишкеке
Фото: Мир24Мир24

«Сегодня самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполняющий рейс по маршруту Москва – Ош, по техническим причинам совершил посадку в аэропорту «Манас». На данный момент все пассажиры размещены в гостиницах.

Соответствующие ведомства ведут рабочее расследование», – заявила руководитель пресс-службы ОАО Международный аэропорт «Манас» Алия Курбанова.

Точное время вылета самолета в Ош компания объявит позже.

Новости путешествий,Алия Курбанова,Уральские авиалинии,Международный аэропорт "Манас",
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