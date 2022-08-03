Поступок босоногой попутчицы поверг в ужас пассажирку самолета

Пассажирка самолета сняла на видео, как ее попутчица босой ногой закрывает шторку иллюминатора. Роликом девушка поделилась в TikTok. На публикацию, быстро набравшую популярность в сети, обратили внимание в Daily Star.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Отмечается, что девушка по имени Клара (Clara) летела рейсом Southwest Airlines. В какой-то момент сидящая перед ней пассажирка вытащила босую ногу, ухватилась пальцами за шторку иллюминатора и закрыла ее — окно при этом находилось позади ее кресла и сбоку от места Клары. После этого ступня потянулась к самой блогерше, едва не достав ее.

Автор ролика, которая снимала происходящее на камеру телефона, взвизгнула от неожиданности, однако сидящую рядом с ней пассажирку случай развеселил. Как сообщается, поступок босоногой девушки поверг в ужас не только саму блогершу, но и многих ее подписчиков.

По словам некоторых пользователей, вначале они подумали, что это шутка.

«Одно дело закрыть окно, другое — почему эта нога потянулась именно к тебе», «Отказываюсь верить, что это правда», «Мой самый большой страх», «Я бы закричала», «Это не розыгрыш?» — писали они.