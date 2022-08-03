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1 час назад

Жительница Кургана раскритиковала поездку до курорта в Казахстане

Ura.Ru

Жительница Кургана пожаловалась на то, что во время поездки на озеро Боровое водитель автобуса и представитель турагентства не реагировали на ее просьбы и не соблюдали регламент. Об этом она рассказала в соцсети «ВКонтакте».

Россиянка раскритиковала поездку до курорта в Казахстане
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Хочу предупредить тех, кто собирается в отпуск в Казахстан, [на озеро] Боровое и берет путевку в турагентстве „Апельсин“, которое официально является представителем туроператора „Каз курорт“. <…> Дорога в автобусе данного оператора превратит ваш отпуск в ад за ваши деньги»,

— написала пользователь Ксения Сульдина в группе «Черный список Курган».

По ее словам, во время поездки ей было трудно добиться трех положенных санитарных остановок, а водитель автобус не выключил по ее просьбе кондиционер. Также ей не понравилось, что к отелю автобус приехал за семь часов до заселения, а в конце путешествия водитель хотел уехать раньше графика. В комментариях под постом пользователь Ольга Сергеева написала, что с ней случилась похожая история, а пользователь Татьяна Боровикова рассказала, что ездила в этот тур с тем же агентством, и ей все понравилось.

Сульдинова прикрепила к посту переписку с представителем турагентства, которая ей ответила, что санитарные остановки были, а ее вопросы она могла не услышать, так как общалась в это время с другими участниками группы. В турагентстве «Апельсин» URA.RU рассказали, что представителей руководства, которые могли бы прокомментировать ситуацию, нет на месте.

Ранее стало известно, что на границе России с Казахстаном для туристов сделали приоритетный пропуск. Курганцам после послабления ковидных ограничений стали активно предлагать путевки на озеро Боровое.

Новости путешествий,Татьяна Боровикова,Ольга Сергеева,
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