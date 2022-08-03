Названы страны, жители которых приезжают в Россию чаще всего

Согласно данным АТОР, с апреля по июнь 2022 года с туристическими целями РФ посетили порядка четырех тысяч граждан Турции. На втором месте — Казахстан, откуда совершено 2,3 тысячи таких визитов. Третье место по количеству туристов из иностранных государств — Германия. Оттуда приехали 1,8 тысячи человек. Из Узбекистана насчитали 1,6 тысячи гостей, а из Ирана — две тысячи.