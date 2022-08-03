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39 минут назад

Международный аэропорт Махачкалы поставил исторический рекорд

РЖД-Партнер

Аэропорт Махачкалы обслужил с начала текущего года 1,3 млн человек. Это рекордный показатель пассажиропотока за всю историю аэропорта, сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь воздушной гавани Сапура Магомедова.

Международный аэропорт Махачкалы поставил исторический рекорд
Фото: РЖД-ПартнерРЖД-Партнер

«Международный аэропорт Махачкалы им. дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана подвел итоги работы в июле 2022 года. Пассажиропоток за 7 месяцев уже достиг 1 336 039 человек. Количество рейсов в июле составило 2442, а общий показатель вырос на 56,6%, превысив прошлогодний. Это рекордный показатель пассажиропотока за всю историю аэропорта Махачкалы. За месяц обслужено 311 036 пассажиров. Это на 58,1% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года»,

– сказала собеседница агентства.

По ее словам, маршрутную сеть аэропорта в июле составили 27 направлений. Самыми популярными из внутренних стали Москва, Санкт-Петербург, Сургут и Сочи, а из международных – Дубай, Стамбул, Анталья и Ереван.

«Лидеры месяца по объему перевозок среди авиакомпаний – «Победа», «Аэрофлот» и Nordwind. Несмотря на неблагоприятные для отрасли факторы на международном рынке, аэропорт Махачкалы продолжает демонстрировать не только устойчивую положительную динамику объемов обслуживания, но и наращивает маршрутную сеть новыми направлениями»,

– добавила С. Магомедова.

Новости путешествий,Аэрофлот,
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