Международный аэропорт Махачкалы поставил исторический рекорд

«Международный аэропорт Махачкалы им. дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана подвел итоги работы в июле 2022 года. Пассажиропоток за 7 месяцев уже достиг 1 336 039 человек. Количество рейсов в июле составило 2442, а общий показатель вырос на 56,6%, превысив прошлогодний. Это рекордный показатель пассажиропотока за всю историю аэропорта Махачкалы. За месяц обслужено 311 036 пассажиров. Это на 58,1% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года»,