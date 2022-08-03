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33 минуты назад

За год отдых в турецких отелях подорожал почти на 80%

TourDom

За последние 12 месяцев стоимость проживания в турецких отелях выросла на 79,14%. Об этом сообщает издание Turizm Guncel со ссылкой на отчет национального института статистики республики.

Отдых в турецких отелях подорожал почти на 80%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно тексту документа, уровень инфляции в Турции по итогам июля составил 79,6% в сравнении с 78,62% месяцем ранее. Соответственно, это отразилось и на потребительской корзине.

Больше всего повысились цены на услуги здравоохранения – на 7% по отношению к июню. Продукты подорожали на 3,15%, а обед в ресторанах – на 2,5%.

Что касается стоимости отдыха в турецких гостиницах, то в месячном выражении прирост кажется вполне допустимым – 2,4%. Однако по отношению к началу года средняя цена за номер выросла уже на 48,5%, а в сравнении с июлем 2021-го – на 79,1%.

Отметим, министр финансов Турции обещает, что к концу года инфляция должна составить не более 50%. Это поможет остановить прогрессивный рост цен в республике. Однако независимые финансовые аналитики, наоборот, уверены, что инфляция будет расти и дальше и пересечет отметку в 100%. Соответственно, это серьезно отразится и на стоимости отдыха в стране.

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