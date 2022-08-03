Названы самые пунктуальные авиакомпании 2022 года

Среди российских авиакомпаний, выполнявших ежедневные рейсы несколько раз за сутки, лидером по пунктуальности стала авиакомпания «Россия». Она точно по времени выполнила 94,1% рейсов из Нижнего Новгорода. На втором месте с незначительным отставанием – авиакомпания «Икар» (93,6%). Замыкает тройку лидеров авиакомпания «Сибирь» (88,5%).