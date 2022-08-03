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1 час назад

Названы самые пунктуальные авиакомпании 2022 года

Нижегородская правда

Названы самые пунктуальные авиакомпании 2022 года. Рейтинг по итогам первого полугодия составил международный аэропорт Нижнего Новгорода.

Названы самые пунктуальные авиакомпании 2022 года
Фото: Нижегородская правдаНижегородская правда

Среди российских авиакомпаний, выполнявших ежедневные рейсы несколько раз за сутки, лидером по пунктуальности стала авиакомпания «Россия». Она точно по времени выполнила 94,1% рейсов из Нижнего Новгорода. На втором месте с незначительным отставанием – авиакомпания «Икар» (93,6%). Замыкает тройку лидеров авиакомпания «Сибирь» (88,5%).

В рейтинге пунктуальных отечественных перевозчиков, выполнивших менее 180 рейсов за полугодие, «Аэрофлот», Red Wings и «ЮВТ Аэро».

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