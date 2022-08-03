Названы самые пунктуальные авиакомпании 2022 года. Рейтинг по итогам первого полугодия составил международный аэропорт Нижнего Новгорода.
Среди российских авиакомпаний, выполнявших ежедневные рейсы несколько раз за сутки, лидером по пунктуальности стала авиакомпания «Россия». Она точно по времени выполнила 94,1% рейсов из Нижнего Новгорода. На втором месте с незначительным отставанием – авиакомпания «Икар» (93,6%). Замыкает тройку лидеров авиакомпания «Сибирь» (88,5%).
В рейтинге пунктуальных отечественных перевозчиков, выполнивших менее 180 рейсов за полугодие, «Аэрофлот», Red Wings и «ЮВТ Аэро».