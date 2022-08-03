Какие заболевания можно подхватить, отдыхая на море

Несмотря на то, что в морской воде содержатся соль и йод, которые препятствуют размножению болезнетворных бактерий и вирусов, в ней также могут обитать и патогены, способные вызвать инфекционные заболевания. Об этом сообщила директор по продуктовой политике медицинской лаборатории Анна Сафонова, пишут "Известия".

Фото: СОВА СОВА

Врач подчеркнула:

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Опасно, если температура морской воды выше 20 градусов, в море одновременно находится большое количество людей, часть из которых имеют кишечные расстройства, грибковые заболевания или гнойники. А купальщики предпочитают пользоваться морем как туалетом. Рядом с пляжем впадает река или в акваторию попадают различные сточные воды, и после прошедших осадков при незаконном отведении канализации и сбросах промышленных отходов эти факторы создают благоприятную среду для бактерий, вирусов, грибков и паразитов.

По мнению эксперта, купание в морской воде может привести к рискам подхватить рота- и энтеровирусные инфекции, гепатит А, кишечную палочку, золотистый стафилококк и холерный вибрион, заражение которыми обычно происходит через рот. Кроме того, инфекции могут проникнуть через ранки, слизистые или через склеры глаз. Например, при нырянии с открытыми глазами, а также при попадании воды в нос или уши.

Сафонова уточнила:

В морской воде нет риска заразиться гельминтами или грибковыми заболеваниями. Яйца гельминтов могут быть в воде, но чаще они попадают в организм с пищей, через грязные руки или с грязной пищевой водой, а споры грибков обитают скорее в душевых, санузлах, раздевалках, шезлонгах и в прочих местах общего пользования. Нет риска заболеть лептоспирозом, брюшным тифом и цескариозом (зудом купальщика), так как эти болезни встречаются в пресных водоемах.

Специалист посоветовала ходить на пляжи, вода у которых регулярно проходит санитарный контроль, чтобы не подхватить инфекцию. Рекомендуется выбирать малолюдные или безлюдные пляжи, а также желательно отплывать подальше от берега, так как наибольшая концентрация воды с микроорганизмами и грязью находится на линии прибоя. Нельзя глотать морскую воду, а под водой без плавательных очков и масок лучше закрывать глаза. Кроме того, не нужно мыть в морской вроде овощи и фрукты, застилать общественные шезлонги следует собственными полотенцами, а после купания всегда необходимо принимать душ.

Врач добавила:

Если на морском отдыхе вы все-таки пали жертвой желудочно-кишечного расстройства, вызванного рота- и энтеровирусами, а также кишечной палочкой, не пытайтесь лечиться с помощью алкоголя. Во-первых, инфекции бывают разными - бактериальными и вирусными, а на вирусы алкоголь не действует. Во-вторых, принимая алкоголь как средство против дизентерии, вы рискуете обострить болезни желудочно-кишечного тракта и спровоцировать приступ панкреатита - воспаления поджелудочной железы.