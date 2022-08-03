Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+22° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
3 часа назад

Назван процент никогда не бывавших за границей россиян

Lenta.ru

Около 70 процентов россиян признались, что никогда не были за границей, при этом 30 процентов заявили, что даже не выезжали на отдых в другие регионы России. Об этом стало известно из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Назван процент никогда не бывавших за границей россиян
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно полученным данным, 69 процентов опрошенных никогда не отдыхали за пределами России, девять процентов уезжали за границу 10 и более лет назад, шесть процентов заявили, что были в зарубежных странах от года до десяти лет назад. Еще 30 процентов респондентов признались, что никогда не посещали соседние регионы страны, в то время как 20 процентов участников опроса отметили, что путешествовали по России менее года назад.

Среди тех, кто путешествовал по стране, 35 процентов выбирали Сочи и курорты Краснодарского края, по 19 процентов — Санкт-Петербург, Москву и Крым, 14 процентов — города Поволжья, по 10 процентов — города Золотого кольца и Кавказ, по пять процентов — Байкал и Алтай, по четыре процента — Карелию и Калининградскую область. Русский север (Мурманск, Архангельск, Соловки) назвали по три процента респондентов, а Камчатку всего один процент опрошенных.

Самыми желанными для посещения местами оказались Байкал (33 процента), Крым (28 процентов) и Санкт-Петербург (27 процентов). Следом идут Сочи и курорты Краснодарского края (25 процентов), Алтай (24 процента), Карелия (18 процентов), Камчатка и Северный Кавказ — по 14 процентов.

5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители