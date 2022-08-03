Назван процент никогда не бывавших за границей россиян

Около 70 процентов россиян признались, что никогда не были за границей, при этом 30 процентов заявили, что даже не выезжали на отдых в другие регионы России. Об этом стало известно из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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Согласно полученным данным, 69 процентов опрошенных никогда не отдыхали за пределами России, девять процентов уезжали за границу 10 и более лет назад, шесть процентов заявили, что были в зарубежных странах от года до десяти лет назад. Еще 30 процентов респондентов признались, что никогда не посещали соседние регионы страны, в то время как 20 процентов участников опроса отметили, что путешествовали по России менее года назад.

Среди тех, кто путешествовал по стране, 35 процентов выбирали Сочи и курорты Краснодарского края, по 19 процентов — Санкт-Петербург, Москву и Крым, 14 процентов — города Поволжья, по 10 процентов — города Золотого кольца и Кавказ, по пять процентов — Байкал и Алтай, по четыре процента — Карелию и Калининградскую область. Русский север (Мурманск, Архангельск, Соловки) назвали по три процента респондентов, а Камчатку всего один процент опрошенных.