Почти 70% россиян никогда не выезжали за границу

Почти 70% жителей России никогда не выезжали за пределы страны. В течение года за границей побывали 2%, пишет РИА «Новости».

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Исследование фонда «Общественное мнение» показало, что за пределы России никогда не выезжали 69% граждан. 9% путешествовали по другим странам десять и более лет назад. 6% – делали это пять и более лет назад, а 2% были в зарубежных странах менее года назад.

30% опрошенных никогда не были в других регионах России, 20% респондентов посещали их менее года назад, а 17% – десять и более лет назад. 17% – от года до трех лет назад, 8% – от трех до пяти лет назад, 7% – от пяти до десяти лет назад. Большая часть из внутренних туристов была в Сочи и Краснодарском крае (35%). Также внутренние туристы ездили в Санкт-Петербург, Москву, Крым (по 19%), Поволжье (14%), города Золотого кольца и Северный Кавказ (по 10%), Байкал и Алтай (по 5%). 62% россиян, побывавших в регионах, остались довольны своими поездками, 4% выразили противоположное мнение.

Среди желаемых мест для поездок опрошенные перечислили Байкал (33%), Крым (28%), Санкт-Петербург (27%), Краснодарский край и Сочи (25%), Алтай (24%), Карелию (18%), Камчатку и Северный Кавказ (по 14%).

45% россиян считают, что за последние три-пять лет качество внутреннего туризма улучшилось, 20% ответили, что ничего не поменялось, а 12% – что стало хуже.

Опрос «ФОМнибус» был проведен 24 июля 2022 года, в нем приняли участие 1500 россиян в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность составляет 3,6%.