Впервые за 175 лет в Британии акула напала на человека

По данным СМИ, жертвой нападения стала пловчиха, которая занималась сноркелингом у берегов Корнуолла. Акула вцепилась в ногу британки, но после борьбы отпустила женщину. Пострадавшая смогла доплыть до берега, где ей оказали необходимую помощь.

На данный момент неизвестно, какая именно акула напала на женщину, однако местные власти отметили, что последний такой случай был зафиксирован 175 лет назад. На данный момент британка находится в больнице, где продолжает свое лечение.