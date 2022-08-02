Впервые за 175 лет в Британии акула напала на человека

Женщина подверглась нападению акулы у берегов Британии впервые за 175 лет, пишет LADBible.
По данным СМИ, жертвой нападения стала пловчиха, которая занималась сноркелингом у берегов Корнуолла. Акула вцепилась в ногу британки, но после борьбы отпустила женщину. Пострадавшая смогла доплыть до берега, где ей оказали необходимую помощь.
"Команда береговой охраны встретила пострадавшую и передала в руки врачам скорой помощи",
- говорится в заявлении.
На данный момент неизвестно, какая именно акула напала на женщину, однако местные власти отметили, что последний такой случай был зафиксирован 175 лет назад. На данный момент британка находится в больнице, где продолжает свое лечение.