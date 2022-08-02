В Пермском крае около туристической тропы ходит медведица

В Пермском крае на территории одной из самых популярных достопримечательностей — Каменного города — заметили медведицу с медвежатами. В дирекции особо охраняемых природных территорий региона призывают туристов не посещать природный памятник.

«В Каменном городе, недалеко от тропы, обнаружена медведица с медвежатами. Соблюдайте меры предосторожности, исключите одиночный туризм, по возможности — отложите посещение природного памятника», — говорится на странице дирекции в соцсети «ВКонтакте».

В конце июля URA.RU рассказывало, что пермская турфирма организует большое путешествие по Прикамью, одним из пунктов которого стал Каменный город. В минтуризма сообщали ранее, что Каменный город — одно из самых притягательных мест для туристов не только из Перми, но и из других регионов и иностранцев.