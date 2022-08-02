Число зарубежных поездок россиян за полгода выросло на 25%

За первые 6 месяцев 2022 года россияне совершили почти 8,5 млн зарубежных поездок. Это на 25% больше, чем за аналогичный период 2021-го, следует из отчета пограничной службы ФСБ РФ.

Фото: tourdom tourdom

Однако основной прирост выездов за границу пришелся на первый квартал, то есть до ввода западных санкций и ограничений авиасообщения. В частности, в январе – марте количество отправлений увеличилось на 47% к прошлому году, а в апреле – июне – всего на 11%.

Уже традиционно большинство поездок пришлось на страны СНГ и ближнего зарубежья (около 60%). Причем интереса со стороны туристов этим государствам добавила возможность оформления банковских карт, так как платежные системы Visa и MasterCard ушли из России. А вот поток в страны ЕС упал на 25–50%, в зависимости от конкретного направления. Активность есть только на границах Финляндии, Эстонии и Латвии, которые стали своеобразными окнами для россиян в Европу.

Что касается туристических направлений, то здесь на первом месте Турция. Республику за первое полугодие посетило почти 1,4 млн граждан РФ, что на 72% больше аналогичного периода 2021-го. Это связано с тем, что весной прошлого года действовало временное ограничение на полеты в Турцию.