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1 час назад

Число зарубежных поездок россиян за полгода выросло на 25%

TourDom

За первые 6 месяцев 2022 года россияне совершили почти 8,5 млн зарубежных поездок. Это на 25% больше, чем за аналогичный период 2021-го, следует из отчета пограничной службы ФСБ РФ.

Число зарубежных поездок россиян за полгода выросло на 25%
Фото: tourdomtourdom

Однако основной прирост выездов за границу пришелся на первый квартал, то есть до ввода западных санкций и ограничений авиасообщения. В частности, в январе – марте количество отправлений увеличилось на 47% к прошлому году, а в апреле – июне – всего на 11%.

Уже традиционно большинство поездок пришлось на страны СНГ и ближнего зарубежья (около 60%). Причем интереса со стороны туристов этим государствам добавила возможность оформления банковских карт, так как платежные системы Visa и MasterCard ушли из России. А вот поток в страны ЕС упал на 25–50%, в зависимости от конкретного направления. Активность есть только на границах Финляндии, Эстонии и Латвии, которые стали своеобразными окнами для россиян в Европу.

Что касается туристических направлений, то здесь на первом месте Турция. Республику за первое полугодие посетило почти 1,4 млн граждан РФ, что на 72% больше аналогичного периода 2021-го. Это связано с тем, что весной прошлого года действовало временное ограничение на полеты в Турцию.

На втором месте ОАЭ – 466 тыс. поездок (+58%), на третьем – Египет и 429 тыс. поездок (+271%). Из интересного: благодаря недолгому открытию авиасообщения с Доминиканой число выездов увеличилось в 10 тыс. раз – с 9 туристов до 90 тыс.

Новости путешествий,Visa,ФСБ,ЕС,
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