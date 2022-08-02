Boeing совершил экстренную посадку в Японии

Инцидент произошел около девяти часов утра по местному времени (03:00 мск). Самолет, который направлялся из Токио в Наху, вскоре после вылета совершил экстренную посадку в аэропорту Ханэда. Журналисты отмечают, что причиной происшествия стала неисправность левого двигателя, вместе с тем другие детали не приводятся. На борту лайнера было около 300 человек, пострадавших нет.