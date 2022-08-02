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5 часов назад

Boeing 777 совершил экстренную посадку в Японии из-за неисправности двигателя

Мир24

Boeing 777 японской авиакомпании Japan Airlines (JAL) совершил экстренную посадку в токийском аэропорту Ханэда из-за неисправности левого двигателя, передает Kyodo.

Boeing совершил экстренную посадку в Японии
Фото: Мир24Мир24

Инцидент произошел около девяти часов утра по местному времени (03:00 мск). Самолет, который направлялся из Токио в Наху, вскоре после вылета совершил экстренную посадку в аэропорту Ханэда. Журналисты отмечают, что причиной происшествия стала неисправность левого двигателя, вместе с тем другие детали не приводятся. На борту лайнера было около 300 человек, пострадавших нет.

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