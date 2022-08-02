В Сочи нашли номер с «сюрпризами» за 2000 рублей

Туристы нашли дешевый номер в популярном районе Сочи. Но гостей ждали неприятные сюрпризы, сообщает блог «На своих двоих».
«Нестандартный кондиционер, им сложно охладить комнату; нет совсем никакой полки в ванной, все мои флаконы пока что стоят в пакете при входе; плохой интернет, им грешит большее количество гостевых домов, в предыдущем месте размещения wi-fi, как и здесь, до нас просто не доходил»,
– жалуются туристы.
К минусам гости города отнесли неудобный матрас, общую кухню на первом этаже, в то время как номер их находится на пятом. В то же время туристы считают, что снять номер за 2000 рублей в сезон – большая удача.
Гостевой дом находится в популярном Лазаревском районе, на одной из самых удобных для проживания улице Павлова.